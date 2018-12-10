Писательнице Мариз Конде вручили альтернативную Нобелевскую премию

Стокгольм, , 02:25 — REGNUM В Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной Нобелевской премии по литературе, её получила французская писательница Мариз Конде. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook.

Награда стала приятной неожиданностью, призналась Конде изданию Expressen. Писательница, которой в феврале исполнился 81 год, пошутила, что премии лучше получать в середине карьеры.

«Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума!» — заявила Конде.

Как сообщало ИА REGNUM, альтерантивную премию учредила Новая академия Швеции. Её создатели заявляют, что «литература должна быть связана с демократией, открытостью, сопереживанием и уважением». На премию были также номинированы японский писатель Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман и вьетнамский автор Ким Туй Ли Тхань. Мураками, однако, позднее отказался от конкурса.

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