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Писательнице Мариз Конде вручили альтернативную Нобелевскую премию

Культура

Лучше поздно, чем никогда, пошутила литератор

Стокгольм, 10 декабря 2018, 02:25 — REGNUM  В Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной Нобелевской премии по литературе, её получила французская писательница Мариз Конде. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook.

Награда стала приятной неожиданностью, призналась Конде изданию Expressen. Писательница, которой в феврале исполнился 81 год, пошутила, что премии лучше получать в середине карьеры.

«Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума!» — заявила Конде.

Как сообщало ИА REGNUM, альтерантивную премию учредила Новая академия Швеции. Её создатели заявляют, что «литература должна быть связана с демократией, открытостью, сопереживанием и уважением». На премию были также номинированы японский писатель Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман и вьетнамский автор Ким Туй Ли Тхань. Мураками, однако, позднее отказался от конкурса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции определили лаурета альтернативной Нобелевской премии по литературе

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Литература
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