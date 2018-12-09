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Актер Джон Малкович отмечает юбилей

Культура

Звездную славу актер приобрел благодаря своей роли в спектакле «Смерть коммивояжера»

Актер Джон Малкович отмечает юбилей
TuscanyTrends
Джон Малкович (слева)

Вашингтон, 9 декабря 2018, 19:37 — REGNUM  Известный голливудский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович отмечает 65 лет, сообщает 9 декабря телеканал Культура.

Звездную славу актер приобрел благодаря своей роли в спектакле «Смерть коммивояжера», где он сыграл вместе с Дастином Хоффманом. Популярность постановки привело к тому, что произведение было экранизировано.

В 1999 году Малкович исполнил роль самого себя в фильме «Быть Джоном Малковичем». Актер дважды был номинирован на премию Оскар. Артист продолжает работать и в настоящее время.

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