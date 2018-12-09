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Колесница возрастом более двух тысяч лет найдена археологами в Китае

Культура

Исследователи полагают, что повозка могла принадлежать очень влиятельному вельможе

Колесница возрастом более двух тысяч лет найдена археологами в Китае
VOA
Китайская академия общественных наук

Пекин, 9 декабря 2018, 18:45 — REGNUM  Колесницу, чей возраст составляет около 2,5 тысяч лет нашли археологи во время раскопок в провинции Хэбэй на северо-востоке Китая. Об этом 9 декабря сообщает агенство «Синьхуа».

Уникальная находка была была сделана во время раскопок на древнем кладбище, предположительно, относящемся к эпохе правления династии Восточная Чжоу в 770−256 годах до нашей эры.

Повозка, по оценкам экспертов, сохранилась в довольно хорошем состоянии, если учесть её многовековое пребывание под землёй. Она имеет 142,5 см в ширину и 106 см в длину. У повозки имеются два колеса размеров 140 см, на каждом 38 спиц, что, по мнению исследователей, может указывать на высокий социальный статус её владельца.

Колесница щедро украшена позолотой и изображениями драконов и других животных на металлических эмблемах.

Группа археологов продолжает раскопки, надеясь найти дополнительные детали колесницы для полного её восстановления.

Ранее в китайской провинции Шаньси были найдены бамбуковые пластинки эпохи династии Хань (202−220 года н. э.). Они были переданы для дальнейшего изучения и хранения в Школу археологии и музееведения при Пекинском университете.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае найдены редчайшие бамбуковые пластинки эпохи династии Хань

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Археология
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