Эксперты назвали лучшие российские новогодние фильмы

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром», реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Москва, , 18:43 — REGNUM Артисты отечественной эстрады, а также специалисты в области кинематографа перечислили лучшие новогодние фильмы, сообщает 9 декабря издание «Экономика сегодня».

На первом месте остается традиционный для российского зрителя фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!», без которого не обходится ни один новогодний вечер на протяжении многих лет.

По мнению известного интернет-блогера и кинокритика BadComedian лучшим новогодним фильмом является картина «Со мною вот что происходит».

Также среди любимых фильмов были названы такие кинокартины как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Рбеж», «Мои дорогие», «Один дома».

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