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Баста стал лучшим рэпером России — СМИ

Культура

По версии премии «Виктория»

Баста стал лучшим рэпером России — СМИ
Okras
Рэпер Баста на сцене

Москва, 9 декабря 2018, 18:29 — REGNUM  Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, стал самым лучшим исполнителем в жанре хип-хоп, сообщает 9 декабря Российская газета.

Титул присужден Российской национальной музыкальной премией «Виктория», а церемония награждения прошла в концертном зале Кремля.

Награда была вручена за исполнение песни «Папа What's Up», созданной совместно с Егором Кридом. Поблагодарив жюри за высокую оценку своего творчества Вакуленко призвал собравшихся к аккуратности, потому что рэп, по его мнению, страшная сила.

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