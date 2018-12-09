Родной революционный брат модернизма: Троцкий

Андрей Мартынов, , 16:52 — REGNUM

Эта книга еще раз опровергает устоявшееся представление, будто модернизм начала ХХ века был враждебен революционным идеям. Ее первое издание вышло в 1907 году в одной из цитаделей символизма издательстве «Шиповник». Напомню, там же впервые появились некоторые пьесы будущего наркома просвещения Анатолия Луначарского, книга первого русского марксиста Георгия Плеханова о Чернышевском, а один из выпусков знаменитого альманаха был прямо посвящен жертвам революции 1905 года.

Воспоминания Троцкого описывают его путь в ссылку, куда он был направлен после разгрома созданного им Петербургского совета рабочих депутатов, и удачный побег с одного из этапов. Стиль повествования живой, не зря Луначарский отмечал, что «он литературен в своем ораторстве и оратор в своей литературе».

Троцкий вспоминал, что «отношение к нам здешней администрации, вопреки дурным слухам о «пересылке», оказалось весьма приличным, в некоторых отношениях даже предупредительным». По прибытии в Тюмень, «нам здесь по телефону доставили товары из всех магазинов на выбор». В Березове «в одной из камер мы нашли большой стол, накрытый скатертью, венские стулья, ломберный столик, два подсвечника со свечами и семейную лампу. Почти трогательно!». По мнению мемуариста, такая

«тактика по отношению к нам выработана вполне определенная; мы выяснили ее себе еще в пересыльной тюрьме: с одной стороны — зоркая бдительность, с другой — джентльменство в пределах законности. В этом виден конституционный гений Столыпина».

Правда, при этом он оговаривался, что не верит в жизнеспособность такого положения вещей. В действительности подобная тактика полиции не являлась исключением по отношению к 14 арестованным депутатам самозванного совета. Не была она связана и с реформами министра внутренних дел, а затем и премьера Петра Столыпина. Арестованный шестью годами ранее за революционную деятельность писатель Георгий Чулков вспоминал, что некоторые из его соузников по этапу имели при себе огнестрельное оружие, а во время следования по Лене демонстративно вывесили над судном красный флаг, с чем охранявшая их полиция молча смирилась. Кстати, красным знаменем приветствовали и этап Троцкого — заключенные тюменской тюрьмы.

Так что более тяжелым и опасным оказался не столько этап, сколько побег. Предупредительным пришлось быть уже самому Троцкому. Везший его на волю угрюмый ямщик Никифор любил выпить и будущий создатель Красной армии должен был зорко следить, чтобы тот не напился и не погубил их обоих.

Интересно, как бы развивалась революция 1917 года и Гражданская война, если бы Троцкий не уследил за Никифором.