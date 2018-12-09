Москва, , 15:26 — REGNUM В российских кинотеатрах идет фильм Анны Матисон «Заповедник» с Сергеем Безруковым в главной роли. Отечественный кинематограф в последнее время обратился ко многим произведениям Сергея Довлатова и поэтому экранизация знакового и одного из самых известных рассказов писателя следует воспринимать как закономерное явление. Правда, в отличие от других картин, когда авторы пытались бережно восстановить то время, здесь события перенесены в наши дни. Впрочем, сюжет безвременен: автор песен и гитарист, запутавшийся в семейных проблемах и житейских неурядицах, отправляется в знаменитое пушкинское место «Михайловское», ныне заповедник, на поиск себя самого. Считается, что данный рассказ во многом биографичен. Побывавшие на премьере родственники и друзья прославленного прозаика отметили тонкое сохранения духа и стилистики самого произведения.

В главной роли Сергей Безруков. Он же продюсер. В других ролях — Евгения Крегжде, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев, Полина Гагарина, Леонид Агутин и другие. Режиссура и сценарий (совместно с Тимуром Эзугбая) — Анна Матисон. Производство — «Кинокомпания Сергея Безрукова».