В Москве состоится первый инклюзивный театральный фестиваль

Москва, , 14:02 — REGNUM Первый открытый инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдёт в Москве с 10 по 16 декабря. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы.

В конкрсной программе фестиваля примут участие 13 театральных коллективов из разных регионов России, а также из-за рубежа. Среди них — Московский театр мимики и жеста, театр «Голос тишины» из Улан-Удэ, центр социокультурной анимации «Амплитуда тишины» из Новосибирска и другие. Спектакли будут озвучены профессиональными дикторами-переводчиками.

В жюри фестиваля вошли заслуженные артисты России, преподаватели театральных вузов и специалисты по языку жеста и искусству пантомимы. Будут выбраны победители в таких номинациях, как: «Лучший театральный коллектив», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и других.

На спектакли можно будет попасть по приглашениям. Кроме того, конкурсные постановки можно будет увидеть в режиме онлайн. Также в программу фестиваля включены различные мастер-классы и творческие общения.

Один из организаторов фестиваля, Николай Чаушьян, пояснил, что цель мероприятия в том, чтобы о «Театре мимики и жеста» узнало как можно больше людей, не только лишённых слуха, но и слышащих.

По словам Чаушьяна, спектакли «Театра мимики и жеста» и ему подобных будут интересны абсолютно любому зрителю, ведь в программе театра значатся как пантомимы, так и хореографические постановки, а также драмы, комедии и мюзиклы.

Фестиваль завершится гала-концертом, в котором примет участие хор жестовой песни совместно с солистом военного оркестра «Синяя вечность» Исмаилом Коросом.

Напомним, что фестиваль «Территория жеста» запланирован как стартовая площадка для новых имён в театральном мире, и для новых направлений в деятельности театральных коллективов. Кроме того, в рамках фестиваля участники смогут поделиться уникальным опытом социокультурной реабилитации инвалидов по слуху.