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В Москве пройдет международный театральный фестиваль «Территория жеста»

Культура

Фестиваль пройдет с 10 по 16 декабря

Москва, 9 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  В Москве состоится международный театральный фестиваль «Территория жеста», особенностью которого станет его инклюзивная направленность, сообщает 9 декабря Ревизор.

Мероприятие будет ориентировано на людей с ограниченными возможностями. Все постановки будут продемонстрированы на языке жестов при профессиональном переводе.

Московский театр мимики и жестов представит на суд зрителей премьерные постановки, среди которых «Женитьба Дон Жуана», «Женщины с витрины» и «Именины Бабы-яги».

В программе фестиваля также ожидаются мастер-классы по языку жестов и актерскому мастерству. Все спектакли культурного мероприятия будут бесплатными, для получения билета необходимо обратиться в кассу театра мимики и жеста.

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