В Израиле на сцену театра выйдет робот, чтобы исполнить роль Жанны д'Aрк

Иерусалим, , 13:43 — REGNUM Национальную героиню Франции Жанну д'Арк в спектакле израильского театра «Гешер» сыграет робот, сообщает 9 декабря ИА Красная весна.

Режиссер спектакля подошел к своей работе новаторски: соединив истории про Лолиту, героиню романа Владимира Набокова с историей про Орлеанскую деву. Роль пастушки из Домреми исполнит робот, созданный в России.

Подобная идея пришла в голову автору постановки еще до начала репетиций. Планируется, что необычный спектакль отправится с гастролями на родину главного актера спектакля — в Россию.