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В Израиле на сцену театра выйдет робот, чтобы исполнить роль Жанны д'Aрк

Культура

После предполагаемого успеха театр вместе с главным героем поедет в Россию

Иерусалим, 9 декабря 2018, 13:43 — REGNUM  Национальную героиню Франции Жанну д'Арк в спектакле израильского театра «Гешер» сыграет робот, сообщает 9 декабря ИА Красная весна.

Режиссер спектакля подошел к своей работе новаторски: соединив истории про Лолиту, героиню романа Владимира Набокова с историей про Орлеанскую деву. Роль пастушки из Домреми исполнит робот, созданный в России.

Подобная идея пришла в голову автору постановки еще до начала репетиций. Планируется, что необычный спектакль отправится с гастролями на родину главного актера спектакля — в Россию.

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