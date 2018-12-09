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Вышел трейлер фильма ужасов про героя комиксов Супермена

Культура

Над фильмом работал создатель «Стражей галактики»

Вашингтон, 9 декабря 2018, 13:32 — REGNUM  Кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма режиссера Джеймса Ганна «Гори Ярко», сообщает 9 декабря Газета.ru.

Режиссер нового фильма ужасов известен своим участием над обеими частями фильма «Стражи галактики» — персонажем киновселенной Marvel.

Фильм посвящен популярному герою комиксов Супермену, однако особенностью картины станет необычный для данной истории сюжет. В проекте примут участие такие актеры как Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер и Дэвид Денман.

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