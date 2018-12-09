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Трейлер нового фильма из киновселенной Marvel установил мировой рекорд

Культура

За сутки ролик набрал 289 млн просмотров

Вашингтон, 9 декабря 2018, 13:24 — REGNUM  Трейлер наиболее ожидаемого фильма из киновселенной Marvel «Мстители» установил рекорд по просмотрам, сообщает 9 декабря Ревизор.

За сутки видеоролик набрал 289 млн просмотров, что сделало его самым популярным трейлером в истории. Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру фильма «Мстители: война бесконечности», собравшему 224 млн 600 тыс. просмотров.

Напомним, новый фильм является одним из самых ожидаемых в 2019 году. Причиной тому стал необычный финал предыдущей части, в отличие от других кинофильмов вселенной обладавший открытым финалом.

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