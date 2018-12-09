В Москве пройдет крупнейшая в мире авторская выставка «Искусство куклы»

Москва, , 12:04 — REGNUM 14 декабря в Гостином дворе в Москве откроется крупнейшая в мире авторская выставка «Искусство куклы — 2018». В уникальной экспозиции примут участие более 1000 мастеров из 26 стран. Поклонники этого направления искусства увидят куклы восточного теневого театра и промышленные образцы советского периода, первые известные куклы и технологические роботы последнего времени, совсем крошечные и с человеческий рост, гламурные и национальные, в общем, практически все, что можно себе представить. Но главное, эта выставка еще раз доказывает, что создание куклы это настоящее искусство, которым можно восхищаться. Будут открыты также несколько эксклюзивных разделов, среди которых нельзя не выделить «Куклы из будуара Марлен Дитрих» (знаменитые будуарные куклы звезд мирового кинематографа — Марлен Дитрих, Клары Боу, Жозефины Бейкер), «Куклы из перламутра» (старинные японские куклы, статуэтки из собрания Юрия Подкопаева и куклы в древнейшей технике кимекоми от Аллы Беляевой), «Куклы по картинам Брейгеля», «Куклы 19-го века» (антикварные куклы, фарфоровые красавицы, прообразы современной художественной куклы), «Куклы детской мечты» (немецкие промышленные коллекционные куклы и игрушки лимитированного тиража), «Встречаемся в Венеции!» (карнавал, маски) и многие другие.