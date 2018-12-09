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Лев Лещенко рассказал о своей госпитализации

Культура

Госпитализация была плановой

Москва, 9 декабря 2018, 11:06 — REGNUM  Российский певец Лев Лещенко прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что он был экстренно госпитализирован из концертного зала «Мир» в одну из столичных клиник. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 9 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лещенко стало плохо на всероссийском конкурсе «На благо мира». Предполагалось, что Лещенко примет участие в финальной части конкурса, но певец был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Однако сам Лещенко заявил, что его госпитализация была плановым мероприятием и он проходит профилактические процедуры.

«Профилактику делают. Всё нормально. Ничего серьёзного нет. Профилактические работы. Выступление моё не было сорвано. Ничего, всё нормально», — сказал он в интервью порталу URA.RU.

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