Вышел в свет путеводитель «Московское метро: Архитектурный гид»

Москва, , 11:00 — REGNUM В московском издательстве «Кучково поле» вышел путеводитель «Московское метро: Архитектурный гид». Эта совместное произведение искусствоведа и культуролога Евгении Гершкович и фотографа-художника Алексея Народицкого посвящено подземным дворцам столицы, их истории, устройству и оформлению. Съемка и тексты представляют самые красивые и оригинальные станции каждой линии метрополитена, причем охватывают практически все стили метро — от ар-деко до хай-тека. В книге собраны исторические материалы из собраний Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева и Музея московского метрополитена. В книге также можно найти рассказы о судьбах архитекторов, художников, скульпторов Алексея Душкина, Ивана Фомина, Николая Ладовского, Алексея Щусева, Павла Корина, Матвея Манизера, Евгения Лансере, Георгия Мотовилова и многих других. Несомненный интерес, как для специалистов, так и для простых читателей представляют сюжеты из истории создания уникальных ансамблевых сооружений, инженерных открытий, утрат, реставраций, о поисках авангарда и модернизма, борьбе с культом личности и военных трагедиях, уникальных техниках мозаики и росписи, наследии соцреализма и откровениях постмодернизма.