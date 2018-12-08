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В Детском театре имени Наталии Сац состоится премьера «Спящей красавицы»

Культура

Премьера 15 и 16 декабря

В Детском театре имени Наталии Сац состоится премьера «Спящей красавицы»
Иллюстрация: Teatr-sats.ru
Балет «Спящая красавица»

Москва, 8 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  В Детском музыкальном театре имении Наталии Сац состоится премьера балета Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица», сообщает 8 декабря Utro.ru.

«Спящая красавица» в интерпретации музыкального театра является не только сказкой, но и историей актуальной для нашей жизни.

По мнению музыкального руководителя постановки Алевтины Иоффе спектакль о посвящен мечтам и о том, как их осуществить с опорой на собственную смелость и решительность.

Напомним, Петр Ильич Чайковский является одним из величайших русских композитором, в его репертуаре три балета, среди которых «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Все они практически всегда присутствуют в афишах любых музыкальных театров, так как пользуются непреходящей популярностью среди общества.

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