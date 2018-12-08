Вокруг Казанского Кремля планируется создать буферную зону

Казань, , 16:03 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов поддержал идею по созданию специальной буферной зоны вокруг Казанского Кремля, сообщает 8 декабря Реальное время.

Данную информацию подтвердил глава комитета по охране объектов культурного наследия Татарии Иван Гущин.

Чиновник отметил, что в скором времени планируется прибегнуть к конкурсу разработчиков буферной зоны, после чего будет выбран наиболее удачный проект.

Напомним, Казанский Кремль является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому работы в непосредственной его близости должны быть согласованы со множеством инстанций, в том числе и с упомянутой организацией.

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