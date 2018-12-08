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Учитель снимет фильм о Викторе Цое

Культура

Позднее режиссер будет работать над картиной о Дмитрии Шостаковиче

Учитель снимет фильм о Викторе Цое
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Учитель

Санкт-Петербург, 8 декабря 2018, 16:07 — REGNUM  Известный российский режиссер Алексей Учитель приступает к работе над двумя фильмами, посвященными двум великим русским музыкантам, сообщает 8 декабря Ревизор.

Картины будут посвящены советскому композитору Дмитрию Шостаковичу и музыканту Виктору Цою. В настоящее время идет подбор актеров для фильма «Сорок семь» о Цое. Фильм о Шостаковиче находится на этапе подготовки.

Учитель попытается исследовать вопрос необыкновенной популярности Цоя, который погиб почти 30 лет назад, но по-прежнему пользуется определённой популярностью как у молодого, так и у старшего поколения.

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