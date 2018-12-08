В Санкт-Петербурге появилась картина с искусственным интеллектом

Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга появилась «меняющаяся» картина, сообщает 8 декабря телеканал 360.

Автором картины является художник из Великобритании Марта Файнс, ее работа при помощи проектора постоянно изменяется.

Картина получила название «Рождество», так как на ней изображена Дева Мария младенец Иисус Христос и супруг Марии Иосиф.

Особенностью работы является то, что ее изменчивость обусловлена вмешательством искусственного интеллекта. На картине меняются декорации, меняется сюжет, а также некоторые детали.

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