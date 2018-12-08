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Песня Ольги Бузовой спасла певицу из Башкирии от вылета из шоу «Голос»

Культура

Сергей Шнуров тоже помог

Москва, 8 декабря 2018, 15:56 — REGNUM  Певица из Башкирии Рушана Валиева прошла в следующий этап шоу «Голос» благодаря Ольге Бузовой и Сергею Шнурову, сообщает 8 декабря «Аргументы и Факты».

Певица исполнила песню известной светской львицы, прославившейся своим участием в шоу «Дом-2». Сергей Шнуров в качестве одного из судей проекта согласился стать наставником башкирской исполнительницы.

Напомним, шоу «Голос» идет на телевидении уже несколько лет. Суть его сводится к тому, что талантливые, но неизвестные исполнители выступают с понравившейся им песней. Компетентное жюри выбирает лучших, а победитель передачи становится популярным.

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