Песня Ольги Бузовой спасла певицу из Башкирии от вылета из шоу «Голос»

Москва, , 15:56 — REGNUM Певица из Башкирии Рушана Валиева прошла в следующий этап шоу «Голос» благодаря Ольге Бузовой и Сергею Шнурову, сообщает 8 декабря «Аргументы и Факты».

Певица исполнила песню известной светской львицы, прославившейся своим участием в шоу «Дом-2». Сергей Шнуров в качестве одного из судей проекта согласился стать наставником башкирской исполнительницы.

Напомним, шоу «Голос» идет на телевидении уже несколько лет. Суть его сводится к тому, что талантливые, но неизвестные исполнители выступают с понравившейся им песней. Компетентное жюри выбирает лучших, а победитель передачи становится популярным.

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