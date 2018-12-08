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Лиза Монеточка призналась в любви к творчеству Сергея Шнурова

Культура

Певица знает 100 песен группы «Ленинград» наизусть

Москва, 8 декабря 2018, 15:36 — REGNUM  Известная в Екатеринбурге певица Лиза Монеточка призналась в своей любви к творчеству Сергея Шнурова, сообщает 8 декабря Ura.ru.

Об этом артистка рассказала в эфире шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», куда была приглашена вместе с объектом своего обожания.

Монеточка призналась, что ее детство прошло под музыку группы «Ленинград», поклонником которой также был ее отец. Певица также похвасталась, что знает наизусть первые 100 песен Шнурова.

«Какие прекрасные дети растут на моих песнях», — прокомментировал данное признание лидер группы «Ленинград».

Напомним, Сергей Шнуров и возглавляемый им коллектив «Ленинград» приобрел большую популярность в России благодаря песням на остро социальные темы. Особенностью творчества исполнителя является ярко выраженный цинизм и ненормативная лексика.

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