Рэп покоряет новую вершину: Эрнст пригласит музыкантов на «Голубой огонек»

Москва, , 15:12 — REGNUM Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст может пригласить популярных отечественных рэперов на новогодний «Голубой огонек», сообщает 8 декабря Ura.ru.

Эрнст подчеркнул, что подобное приглашение планируется, однако детализировать данную информацию не стал, поэтому кто из артистов выступит в праздничную ночь по телевидению пока неизвестно.

Напомним, в последние годы так называемая рэп-культура активно распространяется в среде молодежи. Отличительной особенностью исполнителей данного жанра является обсценная лексика, а также пропаганда распутного образа жизни.

Примечательно, что популярностью рэп музыки начинают пользоваться и поп-исполнители, в частности Филипп Киркоров, записавший несколько клипов на данную тему, шокировав своих прежних поклонников, привыкший к иному образу народного артиста России.

Читайте ранее в этом сюжете: Цвет настроения новой перестройки, или Вторичная карнавализация общества

Читайте развитие сюжета: Лиза Монеточка призналась в любви к творчеству Сергея Шнурова