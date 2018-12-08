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Рэп покоряет новую вершину: Эрнст пригласит музыкантов на «Голубой огонек»

Культура

Какие именно артисты выступят в новогоднюю ночь на телевидение пока неизвестно

Москва, 8 декабря 2018, 15:12 — REGNUM  Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст может пригласить популярных отечественных рэперов на новогодний «Голубой огонек», сообщает 8 декабря Ura.ru.

Эрнст подчеркнул, что подобное приглашение планируется, однако детализировать данную информацию не стал, поэтому кто из артистов выступит в праздничную ночь по телевидению пока неизвестно.

Напомним, в последние годы так называемая рэп-культура активно распространяется в среде молодежи. Отличительной особенностью исполнителей данного жанра является обсценная лексика, а также пропаганда распутного образа жизни.

Примечательно, что популярностью рэп музыки начинают пользоваться и поп-исполнители, в частности Филипп Киркоров, записавший несколько клипов на данную тему, шокировав своих прежних поклонников, привыкший к иному образу народного артиста России.

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