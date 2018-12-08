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Алису Фрейндлих поздравил с днём рождения президент России

Культура

Народной артистке СССР исполнилось 84 года

Алису Фрейндлих поздравил с днём рождения президент России
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин поздравляет Алису Фрейндлих

Москва, 8 декабря 2018, 12:50 — REGNUM  Народную артистку СССР, лауреата Государственной премии РФ Алису Бруновну Фрейндлих поздравил с днём рождения президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы опубликован 8 декабря на сайте президента РФ.

Путин отметил, что Алиса Фрейндлих по праву счтается актрисой редкого таланта и обаяния и при этом является искренним и душевно щедрым человеком.

Президент России подчеркнул, что каждая роль Фрейндлих уникальна, потому что является результатом неустанного творческого поиска, преданности своему делу и высочайшего профессионализма.

Путин пожелал Алисе Фрейндлих доброго здоровья и вдохновения.

Алиса Бруновна Фрейндлих — актриса театра и кино. Она родилась в 1934 году в Ленинграде. Кинофильмы с участием Фрейндлих вошли в «золотой фонд» советского и российского кинематографа. Самые известные её роли в фильмах «Служебный роман» (1977), «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Сталкер» (1979), «Соломенная шляпка». С 1983 года является ведущей актрисой Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Обладательница множества кинематографических и театральных премий. Явялется Почётным гражданином Санкт-Петербурга.

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