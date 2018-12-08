Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на «Грэмми»

Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Народный артист РФ Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми», сообщает официальный сайт премии.

Он номинирован в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Награда в этой категории присуждается дирижеру, основным исполнителям вокальных партий и продюсеру записи. В этой категории вместе с Хворостовским номинирован дирижер Константин Орбелян.

Как сообщало ИА REGNUM, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с болезнью. По результатам голосования в рамках проекта «Великие имена России», аэропорту Красноярска может быть присвоено имя Дмитрия Хворостовского.

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