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Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на «Грэмми»

Культура

За исполнение оперы «Риголетто» Джузеппе Верди

Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на «Грэмми»
Иллюстрация: Delosmusic.com
Обложка диска с записью оперы Дж. Верди «Риголетто». 2017

Вашингтон, 8 декабря 2018, 00:36 — REGNUM  Народный артист РФ Дмитрий Хворостовский был посмертно номинирован на музыкальную премию «Грэмми», сообщает официальный сайт премии.

Он номинирован в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Награда в этой категории присуждается дирижеру, основным исполнителям вокальных партий и продюсеру записи. В этой категории вместе с Хворостовским номинирован дирижер Константин Орбелян.

Как сообщало ИА REGNUM, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с болезнью. По результатам голосования в рамках проекта «Великие имена России», аэропорту Красноярска может быть присвоено имя Дмитрия Хворостовского.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Красноярска будет носить имя Хворостовского

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