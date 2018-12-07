В последнем сезоне «Игры престолов» Арья Старк покажет навыки убийцы

Сан-Паулу, Бразилия, , 22:41 — REGNUM В финальном сезоне «Игры престолов» Арья Старк покажет больше навыков многоликого убийцы и ликвидирует ещё несколько важных людей. Об этом 7 декабря сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1070790316800778240

Актриса Мэйси Уильямс сообщила об этом поклонникам во время общения с ними на форуме Comic Con Experience 2018, который проходит сейчас в бразильском городе Сан-Паулу. Она сказала, что Арья Старк устранит ещё несколько фигур. Редакция издания предположила, что это будут люди из её известного списка.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало первый тизер-трейлер финального сезона сериала «Игра престолов». Первый эпизод продолжения шоу выйдет в апреле 2019 года.

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