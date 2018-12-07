Врио главы Башкирии поставил точку в вопросе о шиханах Торатау и Юрактау

Уфа, , 22:39 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что «Башкирская содовая компания» будет разрабатывать гору Куштау, а Торатау и Юрактау останутся в первозданном виде. Об этом он написал на своей странице в одной их соцсетей.

«Ну что ж… действительно, на совещании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау. Моя позиция тут была предсказуемой, и я ее никогда не скрывал. Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде», — написал Хабиров.

Он уточнил, что коллегам из «Башкирской содовой компании» это тоже объяснили, однако власти понимают, что БСК — это градообразующее предприятие и поиск сырья для разработки будет продолжаться, чтобы обеспечить жизнедеятельность компании.

По мнению Хабирова, разработка горы Куштау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы.

«Разумеется, в любом случае БСК обязано придерживаться международных норм по экологичности, с полной рекультивацией и еще долгие десятилетия не затрагивая объекты туристической и другой социальной инфраструктуры, которые там находятся», — отметил руководитель республики.

Однако он добавил, что считает несправедливым объем компенсационных выплат, которые компания выплачивает близлежащим территориям.

«Поэтому мы убедили владельцев бизнеса в разы этот объем увеличить. На этом — ставим точку. С дешевым политиканством — заканчиваем. Если есть желающие на этой теме сделать себе карьеру или деньги, как это делалось до меня — рекомендую играть с огнем аккуратно, потому что реверансов ни перед кем делать не буду», — заключил Хабиров.

Напомним, ранее «Башинформ» со ссылкой на правительство Башкирии сообщило, что сырьевой базой для производства «Башкирской содовой компании» станет гора Куштау, которая не имеет охранного статуса. Причем в БСК отмечали, что химический состав сырья Куштау не является оптимальным для производства. БСК уже несколько лет уверяет, что компания столкнется с дефицитом сырья в 2022 году, когда окончательно завершатся запасы разрабатываемого в настоящее время шихана Шахтау. На подготовку и разработку нового месторождения предприятию нужно около пяти лет. В БСК, ссылаясь на данные Роснедр, неоднократно заявляли об отсутствии альтернативы шихану Торатау по объему сырья и его качеству, предлагаемые варианты, например, Гумеровское месторождение, отвергались.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, БСК, или «Сода» уже несколько лет предлагала республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Торатау. Но против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы, давно выступают местные экологи и общественные организации, с протестными письмами к главе республики еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН.

Шиханы представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. На данный момент остались три шихана: Юрактау, Куштау и Торатау, шихан Шахтау был практически полностью переработан компанией «Башкирская содовая компания». В отложениях встречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных. Характерными признаками Башкирских шиханов является наличие пологого склона, с углом наклона около 30 градусов, идущего от вершины до основания, и естественных осыпей. Промышленная разработка началась в 1950-е годы.