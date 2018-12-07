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Marvel выпустила первый полноценный трейлер фильма «Мстители: финал»

Культура

В ролике показаны первые кадры будущей картины

Лос-Анджелес, США, 7 декабря 2018, 22:25 — REGNUM  Студия Marvel выпустила первый полноценный трейлер финального фильма о Мстителях, также стало известно официальное название картины. Ролик был опубликован 7 декабря на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Четвертая часть фильма режиссёров Энтони и Джо Руссо получила название «Мстители: финал» (Avengers: Endgame). В трейлере показано, как все персонажи переживают потерю близких им людей. В конце ролика показано как Черная Вдова и Капитан Америка удивлены появлению Скотта Лэнга (Человека-муравья), которого они считали погибшим.

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Напомним, премьера картины «Мстители: конец игры» в США состоится 3 мая 2019 года. В России фильм покажут раньше, 25 апреля 2019 года. Над созданием сценария фильма работали Кристофер Маркус, Стивен МакФили, а также автор оригинальных комиксов Marvel Стэн Ли, ушедший из жизни 12 ноября 2018 года.

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