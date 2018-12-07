Marvel выпустила первый трейлер к продолжению «Мстителей»

Бербанк, США, , 16:33 — REGNUM Кинокомпания Marvel Studios на официальном YouTube-канале 7 декабря опубликовала первый трейлер фильма «Мстители: Финал». Картина станет продолжением фильма «Мстители: Война бесконечности» и расскажет о последнем сражении с безумным титаном Таносом.

Продолжение фильма будет о последствиях щелчка Таноса в финале «Война бесконечности». Герои вновь объединятся, чтобы дать последний бой злодею. Также в трейлере показано, что в команду вернется Клинт Бартон в исполнении Джереми Реннера, только в этом фильме он появится в образе героя «Ронина».

Ещё одним пополнением команды станет Человек-муравей в исполнении Пола Радда, который исчез в квантовом мире в конце фильма «Человек-муравей 2». Также трейлер демонстрирует Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего, который, в отличие от остальных героев, всё ещё находится в космосе.

Напомним, что «Финал» станет четвертой частью кинофраншизы «Мстители» от Marvel Comics. В конце фильма «Мстители: Война Бесконечности» половина героев была уничтожена при помощи камней бесконечности титана Таноса. Фанаты считают, что погибшие персонажи находятся внутри камня души и в четвёртой части фильма их освободят. На это намекает и премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который выходит сразу после премьеры «Мстителей».

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