Ученые хотят выяснить точную дату основания города Махачкалы

Махачкала, , 15:51 — REGNUM Учёные планируют определить более точную дату основания города Махачкалы. В столице Дагестана состоялось обсуждение данного вопроса с участием заместителя директора Института истории материальной культуры Российской академии наук, заведующей отделом охранной археологии Натальи Соловьевой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Врио главы Махачкалы Мурад Алиев подчеркнул, что более точная дата основания города необходима для восстановления исторической справедливости.

«У нас было такое поселение как Тарки, чья история насчитывает более тысячи лет. Если вы проведете археологические раскопки, то мы можем констатировать этот факт и подтвердить его на научном уровне», — сказал градоначальник.

По словам Натальи Соловьевой, многие научные труды указывают, что люди здесь жили много веков назад, и в данном вопросе есть много неизведанного:

«Махачкала находится в таком месте, где всегда должны были жить люди, потому как город расположен между горой и морем, здесь лес, богатый живностью, море, богатое рыбой. Любые караваны и торговые пути должны были так или иначе проходить. История об этом знает, есть масса легенд, исторических данных о том, что здесь было поселение Тарки, был город-крепость Таргу», — сказала замдиректора Института истории материальной культуры РАН.

Она добавила, что для подтверждения предположений необходимы доказательства, которые можно добыть в результате археологических раскопок. По её словам, только так можно выявить — были здесь культурные слои предыдущих эпох или нет, а имеющиеся летописи должны дать верные направления. Было также отмечено, что к исследованию планируется подключить местных жителей, которые могут обладать важной информацией.

Напомним, сегодня официально принято считать, что Махачкале 161 год. За основу берутся сведения о том, что в 1844 году на холмистом взгорье Анджи-Арка было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I. В 1857 году оно получило статус города и название Петровск-Порт. Однако не все исследователи согласны с такими данными.