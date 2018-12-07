«Война в Донбассе глазами сербов»: журналист снимает фильм о ДНР и ЛНР

Луганск, 7 декабря 2018, 15:31 — REGNUM Фильм о Донбассе будет вскоре выпущен сербским журналистом и общественным деятелем Миодрагом Зарковичем. Об этом он заявил сам, сообщает 7 декабря «Луганский информационный центр».
По его словам, работа над фильмом подходит к концу, и в ближайшие недели фильм появится в открытом доступе.
«Именно поэтому мы с друзьями и соратниками уже больше года работаем над документальным фильмом о Донбассе, точнее о войне в Донбассе глазами сербов», — подчеркнул Заркович.
Он отметил, что Донбасс — это «щедрый и гостеприимный край», очень тепло встречающий русских и сербов.
«Народ Донбасса готов ценой своих жизней защищать свою свободу, открыто показывая близость с теми, кого считают друзьями или братьями», — заметил Заркович.
Напомним, ДНР и ЛНР получили независимость в результате референдумов 11 мая 2014 года.