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«Война в Донбассе глазами сербов»: журналист снимает фильм о ДНР и ЛНР

Культура

Фильм скоро выйдет в интернете

Луганск, 7 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Фильм о Донбассе будет вскоре выпущен сербским журналистом и общественным деятелем Миодрагом Зарковичем. Об этом он заявил сам, сообщает 7 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, работа над фильмом подходит к концу, и в ближайшие недели фильм появится в открытом доступе.

«Именно поэтому мы с друзьями и соратниками уже больше года работаем над документальным фильмом о Донбассе, точнее о войне в Донбассе глазами сербов», — подчеркнул Заркович.

Он отметил, что Донбасс — это «щедрый и гостеприимный край», очень тепло встречающий русских и сербов.

«Народ Донбасса готов ценой своих жизней защищать свою свободу, открыто показывая близость с теми, кого считают друзьями или братьями», — заметил Заркович.

Напомним, ДНР и ЛНР получили независимость в результате референдумов 11 мая 2014 года.

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