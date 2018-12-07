Эксперт: мнение учителей необходимо учитывать при экспертизе учебников

Москва, , 15:17 — REGNUM «Преподаватели фактически не участвуют в процессе экспертизы отбора учебников, мнение учителей как-то вне этого процесса, — заявил директор Института всеобщей истории ФБУ «Российская академия наук» Александр Чебурьян, комментируя выступление депутата Андрея Лугового в Государственной думе РФ, в котором тот попросил Министерство просвещения разобраться в ситуации с итогами дополнительной экспертизы учебников, которая забраковала треть федерального перечня. — На днях у нас будет встреча учителей истории, съедутся 300 человек, с которыми я хочу обсудить сложившуюся ситуацию с учебниками, которые два года назад были им предложены и по которым они занимаются, — что они думают, какие недостатки выявили. Замечания и пожелания учителей обязательно должны быть учтены при проведении экспертиз».

По словам Александра Чебурьяна, в экспертном совете, куда он входит сам, есть представители разных научных учреждений: Академии наук, Академии образования, крупных университетов, но школьных преподавателей в нем нет.

Напомним, в своем выступлении Луговой заявил, что, по данным социологических опросов, учителя недовольны действиями чиновников, курирующих экспертизу учебников. Ранее ученые Российской академии наук выступили с заявлением, в котором раскритиковали качество и неправомерность экспертизы школьных учебников и призвали отменить ее результаты. Открытое письмо президенту РФ написали и авторы учебников, потребовав разобраться в природе дополнительной экспертизы, превратившейся, по их мнению, в «масштабный подлог».

Качество экспертизы стало предметом и журналистских расследований. Не так давно общественное движение «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину» проанализировало сканы экспертных заключений РАО и посчитала, что многие экспертные заключения «нарушают принципы научного знания, не аргументированы, а в ряде случаев — противоречат здравому смыслу».

Социологические исследования показали отчетливо выраженный запрос педагогов сохранять за школой право на выбор учебной литературы. И это право, по мнению учителей, должно быть не только формально закреплено законом, но и реализовываться на практике. Кроме того, сокращение перечня учебников, полагают специалисты, неизбежно приведет к монополизации рынка учебной литературы и сокращению вариативности образования. Индивидуальный подход к обучению, без которого сам процесс обучения становится чисто формальным, не может реализовываться, если у учителя не будет права выбирать учебно-методический комплекс, с помощью которого он ведет обучение.

Как полагают эксперты, работающие в педагогической сфере, сокращение федерального перечня учебников имеет опасные последствия для качества школьного образования. Теряется возможность адаптировать учебный процесс под разных учеников, возможность давать учащимся более глубокие знания. Многие учителя могут выдать качественный результат только по определенным учебникам, к которым они привыкли. И это — не та привычка, с которой следует бороться, а результат учительского опыта, помноженный на индивидуальные особенности каждого учителя.

По мнению специалистов, механизм экспертизы школьных учебников нуждается в совершенствовании. Необходимы не только открытые экспертные обсуждения учебников, нужна персональная ответственность за проведенную экспертизу, а также публичные обсуждения ее результатов.