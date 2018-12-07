Нормана Ридуса из «Ходячих мертвецов» укусила поклонница

Нью-Йорк, США, , 14:38 — REGNUM Актер Норман Ридус рассказал о том, как его однажды укусила поклонница сериала «Ходячие мертвецы». Он сделал это во время записи подкаста Дэна Фоглера 4d Xperience, сообщил 6 декабря портал Comicbook.

Актер спросил Фоглера, помнит ли тот, как примерно год назад Ридус позировал для фотографий с фанатами, будучи одетым в футболку с надписью «Укуси меня». Он расказал, что в тот момент к нему подошла женщина и попросила сфотографироваться.

Во время процесса она обняла актера и встала в позу, напоминающую позу оборотня, а потом опустила голову к груди Ридуса и укусила его. Актер отметил, что она не прокусила кожу, но оставила на ней следы. Он также добавил, что женщина, похоже, не поняла, что сделала это.

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Напомним, вторую часть восьмого сезона сериала «Ходячие мертвецы» телеканал AMC начнет показывать 10 февраля 2019 года. Ранее стало известно, что создатель шоу Роберт Киркман хочет выпустить новый сериал в жанре «предапокалипсиса».

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