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Статуя Колумба в Нью-Йорке внесена в Национальный реестр исторических мест

Культура

Губернатор Нью-Йорка назвал памятник символом доброжелательной политики государства к мигрантам

Статуя Колумба в Нью-Йорке внесена в Национальный реестр исторических мест
Джон Вандерлин. Высадка Колумба в Америке

Нью-Йорк, США, 7 декабря 2018, 14:35 — REGNUM  Расположенная в Нью-Йорке статуя Христофора Колумба внесена в Национальный реестр исторических мест США, пишет испанская газета ABC 7 декабря.

«Памятник Колумбу почитается итальянско-американским сообществом в Нью-Йорке и является данью тому, каким образом в нашем государстве приветствуют мигрантов со всего мира», — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в послании, опубликованном 7 декабря.

В послании отмечается, что возведенная в Центральном парке в 1882 году статуя имеет историческую ценность как «пример народного искусства» и представляет «этническую и социальную историю страны».

Как подчеркивает ABC, имеющий итальянские корни губернатор не сделал никакой отсылки к Колумбу как к первооткрывателю американского континента. В его речи Колумб — это образ итальянских мигрантов, преследуемых в США в конце XIX века.

В январе этого года несколько организаций протестовали против присутствия памятника в Нью-Йорке. Они назвали статую Колумба «символом расизма и ненависти». Их единомышленники в Лос-Анжелесе добились ликвидации памятника в своем городе в знак защиты прав и запоздалого правосудия в пользу коренного населения Америки.

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Культура и общество США
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