В новом фильме Квентина Тарантино журналисты нашли странную отсылку

Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Режиссёр Квентин Тарантино одному из персонажей своего нового фильма «Однажды в Голливуде» дал имя героя вестерн-сериала, выходившего в эфир в конце 60-х годов XX века. Об этом 6 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Журналисты обратили внимание на то, что один герой будущего фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», которого сыграет Люк Перри носит имя Скотт Лансер. Точно так же зовут персонажа старого вестерн-сериала телеканала CBS «Лансер». Известно, что ранее режиссёр провел переговоры с вдовой Сэмюэла А. Пиплза, который был создателем этого шоу, с целью получить права на съемки нового сериала или фильма. Издание сделало предположение, что Тарантино может втайне работать над созданием нового сериала.

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Напомним, сериал «Лансер» выходил на канале CBS с 1968 по 1970 годы. Роль Скотта Лансера в нём исполнил покойный актер Уэйн Мондер. Сюжет шоу рассказывал о том, как владелец ранчо, желая спасти его, позвал на помощь своих сыновей, которых звали Джонни и Скотт Лансеры.

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