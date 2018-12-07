Праздник белого месяца: 5 февраля в Забайкалье объявлено нерабочим днём

Чита, , 11:34 — REGNUM В 2019 году жители Забайкальского края смогут официально не работать в день национального праздника Белого месяца — Сагаалган. Он будет отмечаться 5 февраля 2019 года — в первый день нового года по лунному календарю. Согласно решению местных властей, этот день уже объявлен нерабочим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Забайкальского края, необходимо обеспечить предусмотренные статьей 2 Трудового кодекса РФ права работников на отдых, включая предоставление нерабочего праздничного дня в день праздника Белого месяца — 5 февраля 2019 года, а в случае привлечения работников к работе в указанный день, выполнять требования Трудового кодекса, установленные при привлечении работников к работе в нерабочие праздничные дни», — отмечается в официальном сообщении на этот счёт.

Также известно, что к празднику Белого месяца применяются все нормы Трудового кодекса, относящиеся к нерабочим праздничным дням в Российской Федерации.

Напомним, Сагаалган («Белый месяц») — самый важный праздник монголоязычных народов, который означает начало Нового года. В буддийской традиции его празднование приходится в разные годы между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.

Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за различий астрологических исчислений в разных странах эти даты могут не совпадать.

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