Фото: в Бразилии на Comic Con показали костюм Капитана Марвел

Сан-Паулу, Бразилия, , 10:22 — REGNUM На проходящем сейчас в бразильском городе Сан-Паулу фестивале Comic Con Experience 2018 показали костюм Капитана Марвел, который носила актриса Бри Ларсон на съемках новой картины. Его фотография была размещена 6 декабря на Twitter-странице портала Geek of Nerd.

https://twitter.com/GeekofNerd/status/1070419794338426880

Ранее Бри Ларсон в интервью журналистам рассказала, что ей пришлось пройти через серьезное обучение фактически из-за её невежества. Актриса ранее не снималась в подобных блокбастерах и не знала, что большинство актёров не исполняет трюки.

После того, как Ларсон начала тренироваться и делать всё самостоятельно на съемочной площадке, съемочная группа пришла от этого в восторг. И только позже коллеги сказали ей, что обычно никто из актеров этим не занимается.

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Напомним, премьера картины «Капитан Марвел» пройдет в России 7 декабря 2019 года. Над её созданием работали режиссёры Анна Боден и Райан Флек. Бюджет фильма составил $152 млн.

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