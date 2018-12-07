Кевин Харт отказался вести «Оскар» из-за скандала с «гомофобными» твитами

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Американский актер Кевин Харт извинился за свои резкие высказывания в адрес сексуальных меньшинств и предпочел отказаться от роли ведущего на церемонии вручения кинопремии «Оскар», передает телеканал USA Today.

По словам самого актёра, он сделал это для того, чтобы не отвлекать внимание на свою персону, и дать провести церемонию подобающим образом.

«Я искренне прошу прощения у сообщества LGBTQ за мои прошлые резкие слова», — цитирует высказывание Харта телеканал.

Напомним, ранее артист, известный зрителям по фильмам «Джуманджи 2», «Полтора шпиона» и «Миссия в Майами» разместил в своем Twitter несколько сообщений, которые были крайне негативно восприняты представителями сексуальных меньшинств. Позднее актер удалил эти твиты.

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