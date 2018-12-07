7 декабря станут известны имена номинантов на премию «Грэмми»

Лос-Анджелес, США, , 08:36 — REGNUM 7 декабря станут известны имена музыкантов, номинированных на премию «Грэмми», передает телеканал N-TV.

Объявление имен номинантов на самую престижную музыкальную премию США будет транслироваться в прямом эфире по американскому телевидению. В этот раз премия «Грэмми» будет вручена в 84 категориях.

61-я церемония вручения «Грэмми» пройдет 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Премия Американской академии звукозаписи была учреждена в 1958 году и вручается ежегодно.

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