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Вышел первый официальный тизер-трейлер продолжения «Игры престолов»

Культура

Первую серию финального сезона шоу телеканал HBO покажет в апреле 2019 года

Нью-Йорк, США, 7 декабря 2018, 08:26 — REGNUM  Телеканал HBO опубликовал первый тизер-трейлер восьмого сезона сериала «Игра престолов». Ролик был опубликован 6 декабря на официальном YouTube-канале проекта.

Новое видео намекает поклонникам сериала на то, что зима уже пришла. Холодный туман покрывает высеченную в камне карту Вестероса. Ему символически противостоит огонь и в их противостоянии рождается лед.

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Напомним, первая серия продолжения популярного шоу выйдет в апреле 2019 года. Слоганом восьмого сезона стала фраза: «Все за трон». Ранее писатель Джорж Мартин, цикл романов которого лег в основу сериала, заявил, что он хотел бы снять новое шоу на основе «Игры престолов».

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