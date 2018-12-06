Музыкальные эксперименты становятся «социальным лифтом» для исполнителей

Москва, , 22:04 — REGNUM 5 декабря в концертном зале Музея Победы юные музыканты из Москвы, Дубны и Краснотурьинска в сопровождении симфонического оркестра «Глобалис», группы BOSÁYA и солистов Александра Перепечина, Натальи Прохоровой и Галины Босой исполнили псалмы в стиле современной электронной музыки. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, это необыкновенное выступление стало финальным аккордом в музыкально-просветительском проекте «Песнь всех поколений: XII священных псалмов», реализуемом на средства гранта президента России.

«Недавно появилось такое понятие, как «цивилизация досуга», одной из главных характеристик человека стало то, как он проводит свое свободное время, — отметил исполнительный директор благотворительного общественного фонда содействия духовному развитию общества «Предание» Сергей Забелин. — А культура стала важным фактором развития экономики городов и регионов. И поэтому важно, чтобы проекты в области культуры, сохраняя свою творческую и духовную направленность, были адаптированы к современным социально-экономическим условиям. Ярким примером этому является наш проект — «Песнь всех поколений: XII священный псалмов».

Главными гостями стали подопечные благотворительных фондов «Со-единение», «Дом друзей», «Дом Жизни», «Русский мир» и других. В качестве почетных гостей были приглашены представители администрации президента РФ, Совета Федерации РФ, Патриаршего совета по культуре, министерств и ведомств, руководители регионов и городов, меценаты и общественные деятели. Поддержали проект многие российские компании, меценаты, АНО «Доброе дело», а подарки участникам предоставил косметический бренд Albendorf.

В начале осени на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта прошел музыкально-просветительский тур по пяти городам. Более 1,3 тысячи жителей Свердловской, Челябинской, Московской областей и Москвы посетили уникальный авторский мастер-класс по вокальному искусству и просветительские лекции об истории и современности псалмов. Пять детских хоровых коллективов — это более 600 талантливых ребят — приняли участие в записи нового музыкального диска проекта.

В результате совместной работы аранжировщиков и саундпродюсеров из Швеции и России получилось необыкновенное музыкальное произведение. Псалмы на русском языке звучат в стиле современной электронной музыки. Анонс этого диска, тираж которого всего 500 экземпляров, был сделан на концерте и стал подарком для всех юных участников проекта. Издателем альбома выступает компания Diamond Records. Техническое обеспечение записи осуществляет компания T-Audio.

Победителями проекта стали все участники. Второе место поделили воспитанники капеллы мальчиков и юношей «Созвучие» под руководством Светланы Христовой (г. Челябинск), исполнившие в проекте псалом 96, и хор «Юность» университета «Дубна» под руководством Ольги Донченко (г. Дубна) с псалмом 36.

1-е место жюри присудило Концертному хору «Феникс» ГБДУО Детской музыкальной школы им. С. И. Танеева под руководством Елены Бессоновой (г. Москва) за псалом 90 и Концертному хору мальчиков и юношей ГБОУ СПО СО «Свердловский мужской хоровой колледж» под руководством Сергея Пименова (г. Екатеринбург), который исполнил псалмы 116 и 148.

Гран-при проекта «Песнь всех поколений: XII священных псалмов» получил хор учащихся старших классов «Северный венец» музыкальной школы No1 под руководством Нины Гашу (г. Краснотурьинск). Девочки —участницы музыкального коллектива не только блестяще исполнили псалом 42, но и сопровождали почти весь концерт.

Автор и солистка проекта «Песнь всех поколений: XII Священных Псалмов» — российская певица с уникальным голосом диапазоном в четыре октавы, лидер группы BOSÁYA, композитор и продюсер Галина Босая отмечает:«Ранее к псалмам обращались Моцарт, Бах, Вивальди, Лист, Стравинский и многие другие великие композиторы, но на русском языке в рамках музыкального произведения эти молитвенные песнопения прозвучали впервые только в нашем исполнении. Надеемся, что наш проект поспособствует не только популяризации псалмов, но и развитию детских хоров в различных регионах страны».

За период реализации проекта авторы рассказали широкой аудитории в России о современных формах работы с песенным наследием. Иными словами, объяснили юношам и девушкам с классическим вокальным образованием, что они тоже способны стать звездами на российском музыкальном олимпе так же, как это удалось сделать Галине Босой и ее группе. В средне‑ и долгосрочной перспективе выгодоприобретателем инициативы станет все российское общество.