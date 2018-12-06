В Калуге вслед за аэропортом могут наградить новым именем ж/д вокзал

Калуга, , 19:05 — REGNUM Председатель Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова не исключает, что в будущем железнодорожному вокзалу Калуги или другому значимому объекту областного центра может быть присвоено имя известного человека, деятельность которого была связано с городом. Об этом она заявила 6 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам проекта «Великие имена России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению спикера областной Общественной палаты, всероссийская акция «Великие имена России» может получить продолжение в Калужском регионе.

«И мы с вами будем периодически сверяться, какие же имена есть на нашей земле, в каждом ее уголке… Нам так важно повысить и вот тот культурный слой нашего общества поднять на должную ступень», — подчеркнула Донченкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международному аэропорту в Калуге присвоят имя космиста Константина Циолковского. За это в ходе проекта «Великие имена России» проголосовал 51% респондентов. Вторым по популярности стал маршал Советского Союза Георгий Жуков, за присвоение имени которого проголосовали 32% жителей. Третьим — космонавт Павел Беляев, «набравший» 15% голосов. Всего голосовании по выбору имени для калужского аэропорта участвовали более 92 тыс. жителей.

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