Фестиваль Arctic open открылся показом якутской драмы «Царь-птица»

Архангельск, , 18:20 — REGNUM Второй международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open открылся в Архангельске питчингом кинопроектов (презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования проектов) и мастерской для организаторов киноклубов.

«У нас приступило к работе жюри, сегодня они отсмотрели якутскую кинодраму «Царь-птица». Всего в конкурсе 53 картины: игровые, короткометражные и документальные. Но, помимо непосредственно конкурсной программы, у нас большая деловая и образовательная программы: с утра стартовал питчинг кинопроектов, куда приехали 13 претендентов со своими сценарными заявками. Кроме того, начала работу мастерская для организаторов киноклубов, куда приехали участники не только из Архангельской области, но и из Мурманска и Санкт-Петербурга», — цитирует ТАСС слова директора фестиваля Тамары Статиковой.

По ее словам, темы для сценарных заявок для питчинга были выбраны таким образом, чтобы «продвигать регион».

«Предложено три темы: «Сделано в…», «Чтобы Арктика стала ближе» и тема, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова, которое будет отмечаться в 2020 году. Надо отметить, что на питчинг приехал советник министра культуры РФ Андрей Сорокин», — подчеркнула директор.

Тамара Статикова пояснила, что у зрителей Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, не участвующих в фестивале, будет возможность познакомиться со всеми фильмами программы.

«7 декабря будет «Ночь фестивального кино», которая, впрочем, начнется довольно рано, где на 14 площадках трех городов покажут все фестивальные фильмы», — пояснила она.

Проект кинофестиваля Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль прошел с 7 по 9 декабря 2017 года на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Более 3 тыс. зрителей посмотрели 60 конкурсных и внеконкурсных картин. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого ленты фестиваля представили жителям десяти районов области.

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