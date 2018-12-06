Четверг, 6 Декабря 2018 года
17:52:33 МСК

Медведев узнал типажи из сериала «Домашний арест»

Культура

Российский сериал «Домашний арест» актуален, как и «Ревизор»

Москва, 6 декабря 2018, 16:57 — REGNUM  Российский сериал «Домашний арест» актуален, как и гоголевский «Ревизор», заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Отвечая на вопрос о культуре, он признал, что, «действительно, пару серий» сериала «Домашний арест» посмотрел.

«Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы. Что-то реалистично, что-то… Если вы на кого-то намекаете, то вряд ли. Но узнаваемы как типажи точно. И «Ревизор» актуален, и «Домашний арест» вполне актуален. Это интересно, это наша жизнь», — сказал Медведев.

Он добавил, что посмотреть сериалы ему удаётся редко, но регулярно читает книги.

«Домашний арест» — российский комедийный сериал, автором идеи, продюсером и сценаристом которого стал Семён Слепаков. Премьера состоялась в 2018 году.

По сюжету мэра города Синеозёрска ловят на крупной взятке, и он попадает под домашний арест по месту прописки — в коммунальную квартиру, где рос в детстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить