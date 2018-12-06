Медведев узнал типажи из сериала «Домашний арест»

Москва, , 16:57 — REGNUM Российский сериал «Домашний арест» актуален, как и гоголевский «Ревизор», заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Отвечая на вопрос о культуре, он признал, что, «действительно, пару серий» сериала «Домашний арест» посмотрел.

«Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы. Что-то реалистично, что-то… Если вы на кого-то намекаете, то вряд ли. Но узнаваемы как типажи точно. И «Ревизор» актуален, и «Домашний арест» вполне актуален. Это интересно, это наша жизнь», — сказал Медведев.

Он добавил, что посмотреть сериалы ему удаётся редко, но регулярно читает книги.

«Домашний арест» — российский комедийный сериал, автором идеи, продюсером и сценаристом которого стал Семён Слепаков. Премьера состоялась в 2018 году.

По сюжету мэра города Синеозёрска ловят на крупной взятке, и он попадает под домашний арест по месту прописки — в коммунальную квартиру, где рос в детстве.