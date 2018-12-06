В Китае дистрибьюторы решили продлить показы кинокомикса «Веном»

Пекин, , 16:19 — REGNUM В Китае кинокомикс Рубена Флейшера «Веном» настолько удачно выступил в прокате, что дистрибьюторы решили продолжить его показы в кинотеатрах. Об этом 5 декабря сообщил портал Screen Rant.

На сегодня картина заработала в китайском кинопрокате уже более $260 млн, ожидается, что в ближайшее время она обойдет по этому показателю фильм «Мир юрского периода 2» ($261,2 млн) и займет седьмое место в списке самых кассовых фильмов года (в Китае).

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Напомним, на домашнем кинорынке картина с бюджетом $100 млн смогла собрать $212 млн. В России сборы «Венома» составили около $32,7 млн. Мировая премьера фильма состоялась 1 октября 2018 года.

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