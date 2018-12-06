«Искусство кино» планирует просвещать «без примитивизации»

Москва, , 15:56 — REGNUM Редакция печатного журнала «Искусства кино» планирует развернуть активную просветительскую деятельность. Об этом 6 декабря рассказали главный редактор издания Антон Долин, исполнительный директор журнала Владимир Кочарян и редакторы сайта kinoart.ru Ольга Касьянова, Егор Беликов и Алексей Филиппов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Долин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» отметил, что главной деятельностью редакции останется выпуск печатного альманаха, который продолжит выходить шесть раз в год объемом от 300 страниц. Причем ориентирован он будет на широкую аудиторию.

«Мы хотим писать о том, что мы выбираем как темы искусства — без примитивизации, но в стиле объясняющей журналистики. Именно журналистики, не киноведения», — отметил главный редактор журнала «Искусство кино».

Уже запущен обновленный сайт. Раньше на нём публиковали всё то же, что и в печатной версии. Теперь интернет-ресурс работает как отдельная мультимедийная платформа, связанная с бумажным «Искусством кино». Здесь — эксклюзивные материалы, видеолекции, подкасты, карточки фильмов и многое другое. Кроме того, редакция собирается впервые предложить своим читателям весь архив, начиная с 1931 года.

Антон Долин также анонсировал издательскую программу, которая стартовала с выпуска рабочих тетрадей Ингмара Бергмана. Переводные и эксклюзивные книги и другие издания есть в книжном магазине «Искусства кино» в кинотеатре «Звезда». Кроме того, компания «Искусство кино» дебютировала в качестве прокатчиков: в кинотеатрах десяти российских городов показали отреставрированную на «Мосфильме» картину Андрея Тарковского «Сталкер». В 2019 году планируется выпустить ещё «Ассу», «Зеркалл», «Жертвоприношения» и ленту «Мой друг Иван Лапшин».

В январе «Искусство кино» проведет свой собственный зрительский международный фестиваль. В течение недели в Москве можно будет бесплатно посмотреть фильмы трех программ. Первая будет составлена из российских премьер, вторая — из лучших лент уходящего 2018 года, третья будет ретроспективой.

«Наша задача поднимать культурный уровень, наша задача — просветительская, образовательная. Мы не коммерсанты (возможно — к сожалению), но это так», — заявил Долин.

В конце декабря будет вручена премия «Искусства кино» за лучшую российскую картину года, а в журнале опубликуют список лучших фильмов года по мнению редакции.

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