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Режиссёр «Шазама» назвал соперничество между Marvel и DC глупостью

Культура

Дэвид Ф. Сандберг выложил в сеть издание 1987 года, в котором присутствовали истории обеих комикс-вселенных

Лос-Анджелес, США, 6 декабря 2018, 13:42 — REGNUM  Режиссер Дэвид Ф. Сандберг, работающий сейчас над созданием фильма киновселенной DC «Шазам» назвал глупостью серьезность соперничества между комиксами DC и Marvel. Соответствующую публикацию он разместил 5 декабря в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrAnD4IgrT0/

Сандберг выложил фотографию сборника комиксов, который был выпущен в Швеции в 1987 году. В нём соседствовали истории про Супермена, Человека-паука, Доктора Дума и Паразита. Режиссёр отметил, что в детстве, когда он читал этот комикс, он ничего не знал о существовании Marvel или DC, а просто любил всех этих супергероев.

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Напомним, мировая премьера фильма студии DC «Шазам» запланирована на 5 апреля 2019 года. Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай, Марк Стронг, Джимон Хонсу, Грейс Фултон и молодой актер Эшер Энджел.

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