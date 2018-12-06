Звезда фильма «Капитан Марвел» похвалила фанатов за пародийный «трейлер»

Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Бри Ларсон восхитилась пародийным «трейлером» к фильму «Капитан Марвел», который выпустили фанаты комикс-вселенной. Публикацию с похвалой она разместила 6 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/brielarson/status/1070463405335633920

«Это лучшее, что я когда-либо видела!!», — написала актриса. Сам ролик представляет собой комическую пародию на первый официальный трейлер фильма. Все сцены и спецэффекты его создатели сделали при помощи подручных материалов.

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Напомним, первый официальный трейлер будущей картины «Капитан Марвел» YouTube-канал «MARVEL Россия» опубликовал 4 декабря 2018 года. Премьера картины в России пройдёт 7 марта 2019 года.

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