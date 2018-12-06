Сообщили дату выхода трейлера кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома»

Сан-Паулу, Бразилия, , 12:34 — REGNUM В сети появилась информация о том, когда и где будет показан первый трейлер будущего кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома». Об этом 5 декабря сообщил портал Collider.

Первые кадры новой картины про приключения Человека-паука, главную роль в которой исполнит Том Холланд, будут показаны 8 декабря 2018 года посетителям фестиваля Comic-Con, который пройдет в городе Сан-Паулу (Бразилия). Форум начал свою работу сегодня, 6 декабря, и продолжит её до 9 декабря 2018 года.

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Напомним, премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» в США состоится 5 июля 2019 года. В хронологии киновселенной Marvel картина стоит после фильмов «Капитан Марвел» и «Мстители 4».

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