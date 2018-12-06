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Школьники из Бурятии стали авторами сборника «размышлений» о литературе

Культура

В издание вошло 28 работ победителей регионального конкурса

Улан-Удэ, 6 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Более 70 старшеклассников средних общеобразовательных учреждений Бурятии приняли участие в конкурсе публикационных материалов «Самореализация молодёжи в публицистическом творчестве как основа психологической профилактики здоровья», сообщает 6 декабря пресс-служба Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК).

По итогам конкурса было отобрано 28 конкурсных работ, которые вошли в сборник «На пороге взросления: размышления школьников о литературе, творчестве и жизни». Издание состоит из двух разделов: лучшие аналитические и лучшие информационные материалы. Работы школьников внутри разделов сгруппированы в алфавитном порядке авторов.

3 декабря сборник представили широкой публике, и состоялась торжественная церемония награждения победителей. Отмечается, что география участников конкурса охватывает школы Улан-Удэ, Мухоршибирского, Иволгинского, Кабанского, Курумканского, Кятхинского, Закаменского, Заиграевского и Баргузинского районов. Церемония награждения прошла в концертно-театральном центре «Феникс».

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