Крым: Галерее Айвазовского обещают 100 млн — нужно около двух миллиардов

Феодосия, Крым, , 10:41 — REGNUM На реставрацию знаменитой картинной галереи Ивана Айвазовского в крымской Феодосии будет выделено 100 миллионов рублей. Об этом 6 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Коллективу галереи слова благодарности за то, что сохранили в сложное время все картины и полотна нашего земляка. Вскоре будет создан попечительский совет, в котором я вместе с министром культуры России Владимиром Мединским будем сопредседателями», — заявил Аксёнов.

Отметим, что, по предварительным расчётам министерства культуры Крыма, только работы по подготовке и утверждению научно-проектной документации будут стоить около 200 миллионов рублей, ещё до 500 миллионов рублей ежегодно с 2020-го по 2022 год понадобится на модернизацию и укрепление материально-технической базы галереи.